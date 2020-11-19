مشغل فني في أصيلة تكريماً لذكرى الراحل محمد المليحي

المصدر: المغرب- البيان

تنظم مجموعة من الفنانين التشكيليين في مدينة أصيلة شمال المغرب مشغلا فنياً تكريماً لذكرى أستاذهم الفنان محمد المليحي، الذي رحل مؤخراً، في أحد المستشفيات الفرنسية، ودفن في مسقط رأسه بمدينة أصيلة.

وينظم هذا المشغل بإشراف مؤسسة منتدى أصيلة وذلك من 16 إلى 27 نوفمبر الحالي بقصر الثقافة. وبهذه المناسبة، قال محمد بن عيسى، أمين عام المؤسسة: «إن هذا المشغل يعتبر استحضارا روحياً وعاطفيا لروح فنانهم العظيم الذي يعتبر أحد رواد تحديث الفن التشكيلي في المغرب». وأضاف بن عيسى قائلاً: «أن الأعمال التي تنجز في هذا المشغل ستكون نواة المجموعة الفنية في «متحف المليحي» المزمع الشروع في إقامته في أصيلة من لدن مؤسسة منتدى أصيلة نهاية العام المقبل».

وكان محمد المليحي وصديقه محمد بن عيسى أعطيا، قبل أربعين سنة، الانطلاقة لمشروع أصيلة الثقافي والفني بهدف دعم مشاريع التنمية الشاملة في مدينتهم عن طريق الثقافة والإبداع بدأ ذلك في أبريل 1978 حين نظمت أول عملية لصباغة الجداريات في أصيلة شارك فيها أحد عشر فنانة مغربياً ، تبعها بعد ذلك في شهر يوليو من السنة ذاتها، افتتاح مشغل الحفر بحضور الفنانين ر. أبولراش (غواتيمالا)، روبير بلاكبورن (الولايات المتحدة الأمريكية، فريد بلكاهية (المغرب)، كامبي بلويس الولايات المتحدة الأمريكية، سليم الدباغ (العراق)، محمد الخليل (السودان/الولايات المتحدة الأمريكية) . محمد المليحي (المغرب)، وناصر السومي (فلسطين) ومنذ ذلك الحين، يشارك في موسم أصيلة الذي انطلق في العام 1978 فنانون من المغرب، والأمريكيتين، وإفريقيا، وأوروبا والعالم العربي.

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