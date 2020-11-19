رغم احتفائه بـ "أحمد زكي".. خطأ غريب وقع فيه غوغل

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل محبو السينما والفن في الوطن العربي، الأربعاء، بذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل أحمد زكي، كما وضع محرك البحث الشهير "غوغل" تصميماً يضم النجم الشهير ورموزاً معبرة عن أشهر أعماله كـ "النمر الأسود"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة" بصدارة الواجهة الرئيسية له، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

واحتفت الصحف والمواقع العربية بأسطورة التمثيل الذي رحل عن عالمنا عام 2005، وجاءت عناوينها مخلدة لذكراه، لكن هناك خطأ وقع فيه الجميع، حيث نشرت وسائل الإعلام، أن اليوم يوافق الذكرى الـ71 لميلاد أحمد زكي، والحقيقة أنها الـ74.

ففي لقاء قديم لبرنامج "البيت بيتك" الذي كان يبث على شاشة التلفزيون المصري، حاور الإعلامي محمود سعد خلاله هيثم، نجل أحمد زكي، داخل منزل والده، وحينها عرض سعد بطاقة الهوية الشخصية لأحمد زكي، التي أوضحت أنه من مواليد 1946 وليس 1949.

وعلى الرغم من احتفاء غوغل بالفنان المصري فإنه وقع في الخطأ ذاته، بوضع تاريخ ميلاد غير صحيح في معلوماته عنه، حيث ذكر أنه من مواليد عام 1949.

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