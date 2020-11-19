«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفئتي «المؤلف الشاب» و«أدب الطفل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس عن القائمة الطويلة للأعمال المرشحة في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في الدورة الخامسة عشرة من الجائزة لعام 2020 - 2021.

وتضم القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة 27 عنواناً من 11 دولة عربية. وقد استحوذ فرع «المؤلف الشاب» على غالبية الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، بواقع 28% من إجمالي الترشيحات، أي 646 عملاً متنوعاً. وتضم القائمة الطويلة للفرع 14 عملاً توزعت على مؤلفين شباب من 9 دول عربية هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسوريا وجمهورية مصر العربية والجزائر ولبنان والأردن واليمن وفلسطين، وتوزعت العناوين بين أعمال سردية وشعرية ودراسات وأطروحات.

أما فرع أدب الطفل والناشئة فقد استقبل 244 ترشيحاً في الدورة الحالية، واشتملت قائمته الطويلة على 13 عملاً لمؤلفين من 7 دول عربية، هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومصر وتونس ولبنان وسوريا والمغرب.

هذا وستواصل الجائزة نشر القوائم الطويلة للفروع الأخرى تباعاً.

أنشئت «جائزة الشيخ زايد للكتاب» عام 2006، لتُمنح كل سنة للمبدعين من المفكِّرين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم في مجالات التأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الفكرية والأدبية والثقافية والاجتماعية، وفق معاييرَ علمية وموضوعية.

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