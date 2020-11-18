طائرة بوينغ تقتل أنثى دب أثناء هبوطها

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى اصطدام طائرة بوينغ إلى نفوق أنثى دب بني على الفور أثناء هبوطها في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تعرض الطائرة للخطر وتعطلها.

ولم يتعرض ركاب الطائرة التي تعود إلى شركة "ألاسكا أيرلاينز" للإصابة خلال الحادث، الذي وقع في مطار ياكوتات في ولاية ألاسكا، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وقال متحدث باسم هيئة المواصلات في ألاسكا إن الطائرة من نوع بوينغ 737، قتلت أنثى دب بني، ولكن صغيرها الذي كان برفقتها، لم يتعرض للأذى.

وبعد أن أعطى برج المراقبة الموافقة للطائرة بالهبوط، تفاجأ الطيار بمواجهة أنثى دب بني وصغيرها (الديسم) وهم يقطعون مهبط الطيران، ليصطدم بهما عند الهبوط.

وقالت شركة ألاسكا أيرلاينز في بيان: "مقدمة الطائرة لم يصب الدببة، لكن القبطان شعر بتأثير الضربة على الجانب الأيسر بعد مرور الدببة تحت الطائرة".

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