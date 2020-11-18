أطفال الشارقة يُنمون مهاراتهم الإبداعية والخيالية افتراضياً

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، باقة من الورش الفنية الافتراضية ضمن «مسار الفنون» خلال الفترة من 1- 26 نوفمبر الجاري، عبر برنامج تيمز؛ بمشاركة جميع الأطفال من مختلف المراكز في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

فقد شارك الأطفال في ورشة «فنون الرسم» وتعرفوا خلالها على أحد أنواع الفنون التي تعتمد على الخيال والإبداع، باستخدام اللون الأسود على خلفية بيضاء لإبراز الحدود الخارجية للشكل؛ إضافة لطرق رسم لوحات فنية بنمط الظل والخيال عبر التقنيات الفنية الحديثة.

أما في ورشة «الرسم بالأعواد» فقد تعلموا مهارة جديدة وأسلوباً مبتكراً للرسم؛ وهي: استخدام الأعواد القطنية لرسم لوحة فنية من إبداعاتهم، باستخدام الألوان المائية ودمجها للوصول إلى التدرج اللوني بطريقة سهلة وبسيطة، عن طريق توظيف أعواد الأذن القطنية.

في حين تفاعلوا في ورشة «المهارات» التي أتاحت لهم الفرصة لإنتاج أشغال يدوية لديكورات المطبخ وتزيينها من خلال إعادة تدوير الأدوات القديمة لصنع أفكار إبداعية ذات قيمة جمالية مثل: تحويل الملاعق الخشبية لدمى لتزيين الحائط بها؛ وذلك بهدف تنمية المهارات الإبداعية والجمالية لديهم.

أما في مجال المسرح فقد نُفذت ورشة «المكياج المسرحي»، وتعرف خلالها الأطفال على فن المكياج المسرحي الذي يسعى إلى محاولة تغيير الشكل بدرجات متفاوتة باستخدام الألوان والأدوات المساندة للمكياج؛ وتمكنوا من تنفيذ بعض الخدع للمكياج المسرحي للحصول على تأثيرات مسرحية على الوجوه وبعض أعضاء الجسم، للدلالة على «الجروح والثقوب» عند تجسيد الأدوار.

تجدر الإشارة إلى أن «أطفال الشارقة» تهدف من خلال هذه الورش إلى تنمية المهارات الفنية والخيال الإبداعي والجمالي لدى المنتسبين.

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