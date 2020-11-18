بعد إصابة زوجته بكورونا.. الفنان ماجد المصري يكشف حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان ماجد المصري عن حالته الصحية بعد إعلان إصابة زوجته رانيا أبو النصر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المصري، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، إنهم اكتشفوا إصابة زوجته صباح أمس بعد إجراء مسحة لكل من في بيته، مضيفاً أنه لم يظهر عليها أي أعراض للمرض وأن حالتها الصحية جيدة، وأن حاسة الشم والتذوق لديها بحالة جيدة.

وصرح بأن نتيجة المسحة له وبقية عائلته جاءت سلبية، موجهاً رسالة إلى الجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على صحتهم.

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