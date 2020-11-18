وفاة الفنان العراقي عودة فاضل

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي المطرب العراقي عودة فاضل "أبو عمار"، في العاصمة بغداد، الإثنين، عقب صراع مع مرض عضال.

وقالت نقابة الفنانيين في بيان: ”ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الكبير عودة فاضل، والذي وافته المنية فجر هذا اليوم، إثر مرض عضال“.

ويُعد عودة فاضل من أشهر مطربي اللون الريفي في العراق، وبدأ مشواره الفني منذ السابعة من عمره، عبر الإذاعة والتلفزيون وتسجيلات الكاسيت، وحقق شهرة كبيرة في الأوساط الشعبية، خلال سبعينيات القرن الماضي. وفقا لوسائل إعلام عراقية.

ولدى الفنان، فاضل الملقب بـ“إيقونة الغناء الريفي“، العديد من الأغاني المعروفة ومنها ”والي ونين“، و“لا يالولد“، و ”غصبًا علي“.

اشترك عودة فاضل في مهرجان بابل لأكثر من خمس دورات، وكذلك مهرجانات الأغنية الريفية، فضلًا عن إحياء الحفلات خارج العراق.

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