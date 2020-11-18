«أوان».. حلة جديدة وبرامج مبتكرة

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن إعادة إطلاق منصة «أوان» الرقمية على المنصات الذكية بحلة جديدة ومحتوى رقمي مميز يضم مجموعة من البرامج الخاصة والأعمال الدرامية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية التي سيتابعها الجمهور من خلال أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط توفر تجربة فريدة من نوعها للجمهور العربي للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة من خلال باقة خدمات رقمية متنوعة وبجودة عالية.

وابتداءً من اليوم، سيتابع الجمهور، الحلة الجديدة لمنصة «أوان» إلى جانب الشعار الذي تم تعديله ليتناسب مع التوجه الجديد للمنصة الرقمية الرائدة التي تتميز بسهولة التصفح وانسيابية عرض القوائم الخاصة بالأعمال والبرامج التي تتناسب مع كل المتصفحات الرقمية على كل الأجهزة، إضافة إلى مواكبتها لآخر التقنيات والحلول الرقمية التي تتيح للجميع سرعة تصفح ومتابعة المواد الإعلامية التي تنفرد المنصة بعرضها.

والتي يأتي في مقدمتها مجموعة المواد الإعلامية الخاصة من (BBC Player)، التي تضم أكثر من (450) ساعة بث رقمي، تم تصنيفها عبر أربع فئات رئيسة تضم آخر الإصدارات والأعمال الأصلية، برامج الواقع والبرامج الوثائقية والعلوم والظواهر الطبيعية، برامج الأطفال، الأعمال الدرامية التي سيتابعها الجمهور مترجمة إلى اللغة العربية، إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية والخليجية والمحلية، التي تم إدراجها أخيراً، ومجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة تشمل:

البث الحي لقنوات دبي، إلى جانب خدمة (Catch up TV) بمميزاتها التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والتي تتيح إعادة مشاهدة واستماع ما تم بثه خلال اليومين الماضيين، فيما تنفرد خدمة (Podcast) بمحتوى جديد ومنفرد إلى جانب خاصية الاستماع حسب الطلب الأولى من نوعها في المنطقة لإذاعتي نور دبي ودبي.

شراكة

تضم قائمة الأفلام الوثائقية والفيديوهات الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة وقضاياها الإنسانية والمجتمعية، أكثر من 40 فيلماً وثائقياً سيتاح للجمهور متابعته مجاناً عبر منصة «أوان» الرقمية، في مجالات التنمية المستدامة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والمرأة والثقافة والتعليم، والمساعدات الإنسانية وغيرها من القصص الإنسانية من منظور عالمي، في إطار شراكة إعلامية بين منظمة الأمم المتحدة ومؤسسة دبي للإعلام.

وسيتابع الجمهور، عبر منصة «أوان» أفضل المسلسلات العربية والأفلام الهندية الحصرية والبرامج الترفيهية التي ترضي كل الأعمار والأذواق، والتابعة لشبكة «زي» التي تصل إلى أكثر من مليار مشاهد على الصعيد العالمي.

على صعيد الأفلام السينمائية، سيتاح للجمهور مشاهدة أكثر من 50 فيلماً سينمائياً جديداً عبر منصة «أوان» الرقمية، تضم مجموعة من الأعمال الدرامية والكوميدية.

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