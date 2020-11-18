«سياحة وآثار أم القيوين» تطلق عروضاً خاصة لأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: (أم القيوين - البيان)

أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أمس، عن تقديم عروض وحسوم خاصة بأبطال الخطوط الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد- 19، بدعم من مكتب «فخر الوطن»، وبالتعاون مع القطاع الفندقي والشركاء الاستراتيجيين بالقطاع السياحي بإمارة أم القيوين، وتستمر المبادرة على مدار 6 أشهر.

وتهدف الدائرة بهذه الخطوة لدعم العاملين بخط الدفاع الأول تقديراً لجهودهم في التصدي للجائحة في سبيل حماية مجتمع الإمارات، والعمل مستقبلاً على تقديم المزيد من المبادرات التي من شأنها الدعم المباشر لهم ولأسرهم على المدى القصير والبعيد.

وأكدت ميرة المحرزي من دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين حرص الدائرة على المشاركة مع مكتب «فخر الوطن» لتقديم كافة أوجه الدعم للعاملين في خط الدفاع الأول ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائية تقديراً لإسهاماتهم وعطائهم الإنساني في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأضافت: «واجه العالم بأكمله تحدياً يعد الأول من نوعه في تاريخنا الحديث، ولا شك في أن التضحيات التي قدمها أبطالنا في الخطوط الأمامية شكلت مثالاً للإيثار ودليلاً على أن العمل والتفاني مفتاحان لتجاوز أي تحدٍّ، وأتمنى أن نقدم كل ما يمكننا لدعم صحتهم ورفاههم هم وعائلاتهم».

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