أنور المشيري يضع بصماته على أوبريت يحتفي باليوم الوطني

المصدر: دبي ـ غسان خروب

انتعاشة فنية يعيشها الشاعر الإماراتي أنور المشيري حالياً، فأجندته تبدو مزدحمة بالأعمال والمشاريع التي يتوقع أن يرى بعضها النور قريباً، بعض أعماله تدور في فلك القصائد الوطنية، وأخرى تسلك درب الرومانسية، فيما يستعد لإعادة تجديد ألحان بعض قصائد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي المعروفة بلقب «فتاة العرب»، لتقديمها بصوت الفنانة عزيزة جلال، فيما يبدو أن الأوبريت الغنائي الخاص بعام الخمسين هو الأبرز بين أعماله حالياً.

ثلة من فرسان الغناء الخليجي والعالمي، سيتولون تقديم أوبريت خاص بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للإمارات، الذي كشف عنه المشيري أخيراً، حيث أوضح بأن الأوبريت سيضم كلاً من الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة عزيزة جلال، وكذلك السعودي راشد الماجد، وعبد المجيد عبد الله وماجد المهندس، ونوال الكويتية، بالإضافة إلى المغنية العالمية ريهانا.

نجوم الأوبريت

وأوضح المشيري أن قائمة نجوم الأوبريت قد تتسع أكثر، وقد تشهد انضمام نجوم آخرين. ونوّه المشيري إلى أن الأوبريت سيرى النور مطلع العام المقبل، ليكون موائماً لاحتفالات الدولة بيومها الوطني الـ 50، وبين أنه يتعاون في هذا الأوبريت مع الشاعرة العالية، التي تقاسمه كتابة قصيدة الأوبريت.

المشيري الذي جمع الفنانة الإماراتية أحلام والفنان العالمي ريد وان في دويتو «حلوة الحياة» الذي تم إنتاجه خصيصاً لاحتفالات القرية العالمية بدبي بيوبيلها الفضي، وأشرف عليه الفنان الإماراتي فايز السعيد، كشف عن إشرافه على مجموعة أعمال غنائية ستقدمها الفنانة عزيزة جلال.

حيث قال في تصريحات لبرنامج «انسايدر بالعربي» الذي يعرض على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ونشرها على حسابه الرسمي في «انستغرام»، بأن «هناك مجموعة أعمال سيتم تقديمها بصوت الفنانة عزيزة جلال، ومن بينها قصائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك قصائد لفتاة العرب، والتي سيتم تقديمها بألحان جديدة».

قلبي اطمأن

يستعد أنور المشيري من جهة أخرى لإنجاز قصيدة خاصة ببرنامج «قلبي اطمأن»، قال إن الفنان ماجد المهندس سيتولى تقديمها، حيث أشار إلى أن هذا التعاون يجدد دماء العلاقة التي تجمعه مع الفنان ماجد المهندس، حيث سبق لهما أن قدما معاً أعمالاً ناجحة مثل «سجيت مع نفسي». وقال: «التعامل مع المهندس جميل وسلس، وتجمعني معه صداقة وأخوة، والكثير من قصائدي تشبهه»، كما كشف عن تعاونه مع مجموعة من النجوم ومن بينهم راشد الماجد.

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