خالد زكي يكشف حقيقة مرضه

المصدر: البيان الإلكتروني

علق الفنان المصري خالد زكي على الشائعات التى رددها بعض رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وتناقلها البعض الآخر منهم فنانة شابة، بشأن حالته الصحية، وأنه فى حالة مرضية سيئة،

وأكد زكي إنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمات صحية، وأنه فوجئ بهذا الأمر.



ووصف زكي بحسب "اليوم السابع" هذه الأقاويل بالشائعات التى يطلقها أناس ليس لديهم ضمير أو مسؤولية مجتمعية، بأن يلحقوا الضرر بالآخرين دون داع ودون سبب.



وكان الفنان الكبير خالد زكي قد حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "قوت القلوب"، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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