قضاء مصر يخفف عقوبة الفنانة سما المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية في مصر، اليوم، بتخفيف عقوبة حبس الفنانة الاستعراضية سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بالقضية التي تحمل الرقم 979 لسنة 2020.

ووفقاً لصحيفة "الشروق"، تعد هذه القضية هي الثانية التي تدان فيها سما المصري بارتكاب أفعال فاضحة.

ووجهت النيابة إلى المتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الفسق والفجور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صوراً ومقاطع مرئية مُصوَّرة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها في مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وأتت علانية أفعالاً فاضحة مخلة، وأعلنت بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن لفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء تلك المواقع والحسابات وإدارتها واستخدامها على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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