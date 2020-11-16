سعودي يستولي على حديقة عامة ويبني منزله في وسطها!

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت أمانة محافظة مدينة جدة السعودية، إنها تمكنت من استعادة أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة، من مواطن استولى عليها وبنى في وسطها منزله الخاص، مدعياً ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وقالت الأمانة إنها تمكنت وعبر دعوى قضائية رفعتها ضد المواطن من استعادة الأرض الواقعة في حي السلامة وتقدر مساحتها بـ 1400 متراً مربعاً. وفقاً لموقع صحيفة "الجزيرة".

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية، قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للمكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.

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