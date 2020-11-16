فيديو مأساوي لأم لحظة غرق رضيعها

المصدر: وكالات

رصد مقطع فيديو مشهداً مفجعاً لأم تصرخ في لوعة باحثة دون جدوى عن رضيعها الذي غاب للأبد في عرض البحر، بعدما تعرض قارب كان يحملها مع عشرات المهاجرين الآخرين للغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وتسمع في مقطع الفيديو صرخات الأم التي راحت تنتحب في جزع: "لن أرى طفلي. لقد فقدت طفلي. لماذا أنا؟ أين طفلي؟" وذلك في نداءات يائسة وجهتها للمنقذين على متن زورق تابع لمنظمة Open Arms الإسبانية الخيرية. بحسب سكاي نيوز عربية.

ويمكن رؤية الأم، التي لم يكشف عن هويتها، وهي تستند على حافة القارب، تصرخ وتحدق بيأس في المياه، حيث تجري عمليات إنقاذ مهاجرين آخرين.

يذكر أن القارب كان يحمل نحو 100 مهاجر حين تعرض للغرق قبالة الساحل الليبي، بينما استمرت عملية الإنقاذ طوال الليل.

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