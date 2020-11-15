بيع أغلى حمامة في العالم مقابل 6ر1 مليون يورو

المصدر: (د ب أ)

ماذا ستفعل بـ 6ر1 مليون يورو (9ر1 مليون دولار)؟ ماذا عن اقتناص أغلى حمامة سباق تباع في أوروبا؟

هذا بالضبط ما فعله مشتر صيني في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لشركة "بيبا" لبيع الحمام في بلجيكا ، حيث اشترى الحمامة "نيو كيم" وهي انثى تبلغ من العمر عامين، قام بتربيتها الأب جاستون فان دي ووير وابنه كورت في بيرلار بالقرب من مدينة أنتويرب.

وتجاوز ثمن الحمامة الرقم القياسي السابق لأغلى حمامة في أوروبا والذي بلغ 3ر1 مليون يورو- وكان هو ثمن أرماندو رفيق نيو كيم في عام 2019.

وقال شورد لي مندوب مبيعات مزاد "بيبا" اليوم الأحد "بلجيكا هي مهد رياضة سباقات الحمام. أفضل أنواع الحمام يأتي من بلجيكا".

وقال لي إن المربين البلجيكيين لا يربحون عادة أموالا كبيرة في حلبة السباق، بل يميلون بدلا من ذلك إلى كسب المال من الطيور التي يربونها، موضحا أنه في الصين من الممكن الفوز بجوائز نقدية كبيرة من السباقات.

وقال ممثل "بيبا" إن الحمامة نيو كيم نفسها كانت أفضل طائر صغير في بلجيكا في عام 2018، لكن من النادر أن تجلب الأسعار المذهلة التي تم دفعها لشرائها هو وأرماندو.

وأضاف لي إن حمام فان دي ووير "معروف في جميع أنحاء العالم" لكن الثنائي سيتقاعد من هذه الرياضة.

ومع بيع 445 طائرا، من المتوقع أن يحقق المزاد عدة ملايين من اليورو قبل أن ينتهي غدا الاثنين.

بيع أغلى حمامة في العالم مقابل 6ر1 مليون يوروhttps://t.co/f6LErzxWYZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FhMHBo1Fyj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 15, 2020

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