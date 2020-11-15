نجل الفنانة ميار الببلاوي يكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نجل الفنانة المصرية ميار الببلاوي تفاصيل التطورات الصحية لها، عقب تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحلى خبر سمعته النهارده، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة، وسمعت صوتها، وقريب هترجع مصر".

يُذكر أن محمد، نجل الفنانة ميار الببلاوي، كان قد نشر، خلال الفترة الماضية، صورة والدته داخل أحد المستشفيات مع وجود أطقم طبية، طالباً الدعاء لها.

وكانت ميار الببلاوي قد ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وقدمت برامج تليفزيونية تخص المرأة والمجتمع، وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية، منها قناة العاصمة والحدث.

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