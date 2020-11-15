حمو بيكا يوجه رسالة إلى نقيب الموسيقيين هاني شاكر

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذر مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، لنقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، طالباً منه أن يوجِّهه إلى الطريق الصحيح.

وقال بيكا، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة لأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربي، بتمنى منك إنك تقبل اعتذاري، وإنك تعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير"، مرفقاً صورة للفنان هاني شاكر.

وتابع: "واثق جداً في طيبة قلبك وإنك مش هتقبل أني أتسجن أو حتى حياتي تدمر عشان بحب أكل عيشي، أتمنى أن تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".

كانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قد قضت، منذ أسبوعين، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

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