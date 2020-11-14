اعتذار الشاب المسيء للرسول في مصر والمحكمة تخلي سبيله

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة الإسماعيلية في مصر، اليوم، قراراً بإخلاء سبيل يوسف هاني المعروف بـ"جو هاني" المتهم بسب النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والإساءة إلى الدين الإسلامي، بعدما اعتذر أمام المحكمة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن نيابة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار عبد الخالق فتح الباب رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابة استئناف الإسماعيلية، أمرت، أمس، بحبس يوسف هاني أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت النيابة إليه تهمة ازدراء الأديان وسب الدين الإسلامي علانية.

وبدأت القضية عندما وقع تراشق بين المتهم وإحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما أثار جدلاً وغضباً كبيراً، وتم إلقاء القبض عليه.

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