بالفيديو.. محمد رمضان يزور نافورة النخلة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه في "انستغرام" خلال زيارته نافورة النخلة أكبر نافورة مياه في العالم بدبي.

وقال رمضان : "خلال زيارتي نافورة النخلة وهي تتراقص على أنغام آخر أعنياتي الجديدة يا حبيبي مع ميتري جيمس في دبي".

يذكر ان أعنية «يا حبيبي» للفنان محمد رمضان وميتر جيمس، التي صورها في دبي، تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 450 ألفاً، في غضون ساعتين تقريباً، واستغرق تصويرها نحو يومين، تنقل فيها بين شارع الشيخ زايد وصحراء دبي.

#محمد_رمضان خلال زيارته نافورة النخلة وهي تتراقص على أنغام أغنيته الجديدة يا حبيبي التي صورها في #دبي @Mohamed_Ramadan#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sErn6DlVp9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 14, 2020

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