حبيب الياسي يحضر لعمل وطني ويطرح «بلا سبب»

المصدر: دبي - البيان

كشف الفنان الإماراتي حبيب الياسي عن بدء الاستعداد لإنتاج أغنية وطنية، تمهيداً لطرحها بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ29، كما أعلن الياسي عن انتهائه من تسجيل أحدث أعماله الغنائية باللهجة العراقية، والتي حملت عنوان «بلا سبب»، وهي من كلمات حيدر نجن، وألحان الفهد.

وتعد «بلا سبب» باكورة أعمال الياسي باللهجة العراقية، وفي هذا السياق قال: «فكرة الغناء باللهجات العربية، موجودة عندي منذ وقت طويل، ولكن كنت أبحث عن الكلمات واللحن المناسبين، ووفقت في هذه الأغنية التي اخترتها منذ مطلع العام، ولكن نظراً لأزمة كورونا اضطررت إلى تأجيلها، ولكن الآن وبعد الانتهاء من تسجيلها سنقوم بطرحها خلال أيام». وأضاف: "حاولت في الأغنية الجمع بين إيقاعات مختلفة، ووازنت بين الأسلوب الهادئ الكلاسيكي والأسلوب السريع.

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