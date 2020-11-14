إعلان الفائزين في «الشارقة الجامعي الدولي للأفلام»

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت كلية الاتصال بجامعة الشارقة الفائزين بجوائز مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام في نسخته الثانية، وذلك على القناة الخاصة بكلية الاتصال على منصة اليوتيوب.

حضر حفل إعلان النتائج الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والدكتور حبيب غلوم رئيس لجنة التحكيم.

وفاز في فئة الرسوم المتحركة بالجائزة الأولى فيلم «الحالة س» من كلية الإعلام بجامعة النهضة بجمهورية مصر العربية وفاز بالجائزة الثانية فيلم «رحلة فضاء» من كلية الاتصال جامعة الشارقة وفي فئة الفيلم التسجيلي فاز بالجائزة الأولى فيلم بعنوان «أبطال في مواجهة كورونا» من كلية الاتصال بجامعة الشارقة أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب فيلم «المشهد الأخير» من كلية الإعلام بالجامعة الدولية اللبنانية.

وفي فئة أفلام الدراما القصيرة فاز بالجائزة الأولى فيلم «8 ديسمبر» من معهد الإسكندرية العالي للإعلام بجمهورية مصر العربية وفي نفس الفئة فاز بالجائزة الثانية فيلم «أثر» من كلية الإعلام بالجامعة الدولية اللبنانية.

أما فئة أفلام الموبايل ففاز بالجائزة الأولى فيلم «الحياة في يوم» من كلية الاتصال بجامعة الشارقة والجائزة الثانية كانت من نصيب فيلم «خيال أبيض» من كلية الإعلام بجامعة بغداد بجمهورية العراق.

ومنحت إدارة المهرجان جائزة لجنة تحكيم المهرجان لفيلم «المقابلة» والمقدم من الجامعة العربية المفتوحة بمصر.

وتألفت لجنة تحكيم المهرجان من الفنان الدكتور حبيب غلوم والمخرج عماد فتوح والناقد الفني سمير فقيه والمخرجين إبراهيم السيد وصلاح كرم ومحسن العلي وقحطان إبراهيم وفجر قاسم وأديب شعبان.

وشهد المهرجان هذا العام مشاركة أكثر من 145 فيلماً ما بين أفلام درامية قصيرة وأفلام تسجيلية وثائقية ولأول مرة أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الموبايل من أكثر من 12 دولة وأكثر من 50 جامعة في دول العالم العربي بشراكة استراتيجية مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أهمية دور الإعلام ولا سيما الأفلام في المجتمع المعاصر في تنشئة الأفراد خاصةً الإعلام الذي يتميز بسهولة تجاوبه مع المستجدات الأمنية والتكنولوجية، مشيراً إلى حرص جامعة الشارقة انطلاقاً من مسؤوليتها في المساهمة في تنمية المجتمع.

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