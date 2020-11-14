قصائد وفنون تشكيلية في ليالي الشعر بالأقصر

المصدر: (الأقصر - د ب أ)

استقبل بيت الشعر بمدينة الأقصر التاريخية، أمس، الشعراء المشاركين بأمسياته الشعرية، التي تقام أيام 14 و15 و16 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات «ليالي الشعر في الأقصر».

وتقام الفعاليات بقاعة الاحتفالات في بيت الشعر المطل على طريق الكباش الفرعوني، في المدينة الثرية بمئات المقابر وعشرات المعابد التى شيّدها ملوك وملكات، ونبلاء ونبيلات مصر القديمة.

وقال مدير بيت الشعر في الأقصر، الشاعر حسين القباحي: 12 شاعراً وشاعرة سيحيون ثلاث أمسيات شعرية تقام على مدار ثلاثة أيام، بجانب عروض موسيقية وغنائية للفنان عبدالله جوهر، ومعرض للفنون التشكيلية، يضم 25 لوحة للشاعر والفنان التشكيلي أحمد علي.

وأشار القباحي إلى أن الأمسية الأولى يديرها الشاعر النوبي عبد الراضي، ويشارك فيها الشعراء أحمد جمال مدني، وحسين سعيد، وكريمة ثابت، ومبارك سيد أحمد.

ويشارك في الأمسية الثانية، التي يديرها الشاعر أحمد العراقي، الشعراء حسن شهاب الدين، عبيد عباس، ومحمود علي، ونورا عثمان.

وتقام الأمسية الشعرية الثالثة التي يديرها الشاعر بكري عبد الحميد، بمشاركة الشعراء جيهان شعيب، وسيد عبد الرازق، وعبد النبي عبادي، ومحمود الكرشابي.

وتأتي «ليالي الشعر في الأقصر» ضمن فعاليات الاحتفال بمرور خمس سنوات على إقامة بيت الشعر في المدينة، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن مجموعة بيوت الشعر التي تنتشر في عدد من العواصم والمدن العربية.

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