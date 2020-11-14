مسرح المجاز يستضيف حفلاً غنائياً بمناسبة اليوم الوطني 49

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني عن تنظيمها حفلاً غنائياً بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر مسرح المجاز بالشارقة.

ويتيح الحفل حضور الجمهور في المسرح وفق الإجراءات الاحترازية وتوفير أعلى معايير الوقاية التي أقرتها إمارة الشارقة لضمان حماية الأفراد من فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأكد خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني حرص الإمارة على مشاركة الدولة احتفالاتها بهذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الإمارات التي يتجدد فيها العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتتجسد فيها معاني الوحدة الوطنية تحت راية واحدة لتسطر سيرة إماراتية حافلة بالعطاء والإنجازات المختلفة.

وقال المدفع: «إن إمارة الشارقة التي تواصل مسيرتها وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تترجم مبادئ الاتحاد وقيمه بمبادراتها النوعية وبرامجها الداعمة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مستقبل آمن للأجيال مما ساهم في تعزيز مكانتها العالمية التي نفاخر بها ونعاهد أنفسنا بمواصلة العمل للحفاظ على مكتسباتها والاستمرار في تطويرها».

وأضاف أن احتفالنا باليوم الوطني لهذا العام له خصوصية ونحن على أعتاب اليوبيل الذهبي من عمر دولتنا التي تمكنت من تحقيق إنجازات متواصلة على مدى 49 عاماً أضافت إلى إرثنا الغني بالعطاء الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشدد رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني على اتخاذ كافة معايير الالتزام والضوابط الاحترازية الصحية خلال الحفل الغنائي المقرر عرضه على منصة مسرح المجاز بحضور جماهيري، مشيراً إلى مزايا المسرح التي تتيح التباعد الجسدي وتنظيم الحفل بما يحاكي أهمية الحدث الوطني الذي نحتفي به بكل عام لنروي من خلاله حكايتنا الوطنية الإماراتية.

هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الحفل الغنائي الذي يستقبله مسرح المجاز بهذه المناسبة الوطنية المهمة التي تؤرخ لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

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