سويسرا تختتم مشاركتها في أسبوع دبي للتصميم

المصدر: أبوظبي - البيان

على مدار أسبوع كامل، شاركت سويسرا في أسبوع دبي للتصميم عبر معرض خاص حمل اسم «انعكاسات الابتكار السويسري»، وقد استقطب المعرض السويسري آلاف الزوار المعجبين بالفن والتصميم والابتكار السويسري.

وقد حضر فعاليات المشاركة ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين؛ إلى جانب مجموعة من الضيوف البارزين الذين أعربوا عن إعجابهم الكبير بما تقدمه سويسرا من إبداعات وتصاميم فريدة.



سياقات

وعن مشاركته، قال ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين: «تمتلك سويسرا إرثاً مميزاً ورائداً في مجال التصميم، ويمكن التعبير عما يسمى الأسلوب السويسري ضمن سياقات وأشكال عدة، بما في ذلك صناعة الساعات السويسرية الشهيرة، وخطوطنا التصميمية وإبداعاتنا التصويرية الفريدة. لقد نجحنا من خلال هذا المعرض في إظهار الروح الابتكارية لتصاميم المنتجات السويسرية المعاصرة، والتي تتفاعل بإيجابية مع تحديات عالمية مختلفة كالاستدامة البيئية».

وعلى امتداد فعاليات الأسبوع، حظي الزوار بفرصة للتعمق في التجربة السويسرية، وأخذ الصور الشخصية «سيلفي» تحت مظلات المنصات التفاعلية في المعرض، والتعرف بشكل أولي على عناصر تصميم الجناح السويسري في معرض إكسبو 2020 دبي، والتفاعل مع المصممين السويسريين عبر إبداعاتهم من الأقنعة الواقية المصممة ضمن مشروع «أحضر قناعك الخاص» التابع لوكالة «هايبر أكتيف» السويسرية بالتعاون مع المؤسسة الثقافية السويسرية - بروهلفتسيا القاهرة، وذلك فضلاً عن استكشاف خطوات الإنتاج التي تتبعها شركة تصنيع الحقائب والاكسسوارات السويسرية الشهيرة «فريتاخ» وما تتبناه الشركة من فلسفة، وذلك في ظهورها الأول في منطقة الخليج.



لمحة

ومن جانبه أشار مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري: «نحن فخورون بنجاح منصتنا في أسبوع دبي للتصميم، والتي يمكن وصفها بأنها لمحة أولية عمّا سيقدمه الجناح السويسري في معرض إكسبو 2020 دبي. نتطلع قدماً لاستضافة الجميع العام القادم في جناحنا، إذ إنه من الرائع أن نقوم بتعريف العالم بالجانب الإبداعي والابتكاري الذي تمتاز به سويسرا».

ونظمت السفارة السويسرية هذا المعرض من خلال برنامج للدبلوماسية الثقافية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مكانة سويسرا كدولة مبتكرة، مبدعة ومنفتحة.

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