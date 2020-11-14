وفاة عميد المسرح المغربي حسن المنيعي

المصدر: البيان الإلكتروني

فقدت الأوساط الثقافية رائد الحركة النقدية في المسرح المغربي، حسن المنيعي ليترك مجموعة كبيرة من المؤلفات التي ساهمت في نهضة المسرح المغربي والعربي.

وكان الفقيد أكاديميا وباحثا متخصصا في المسرح، وله إصدارات عديدة عن الأدب والمسرحين المغربي والعربي، والنقد الأدبي.

ويعدّ الفقيد من جيل النّقّاد المسرحيّين المغاربة الأول، وممّن كان لهم إسهام كبير في تأسيس النقد المسرحي بالمغرب، وتطويره، منذ ستينيات القرن الماضي.

ووفق موقع هسبريس نعت هيئات مغربية مثل مؤسسة مسرح محمد الخامس الفقيد حسن المنيعي، كما نعته هيئات عربية مثل الهيئة العربية للمسرح.

والفقيد الراحل من مواليد عام 1941، ودرس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعاصمة المغربية الرباط، وحصل على شهادة الإجازة في عام 1961.

و كُرم من قبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح في عام 2017

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