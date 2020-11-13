قصة خلاف عادل إمام ومحمود عبدالعزيز بسبب رأفت الهجان

المصدر: وكالات

كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، عن قصة الخلاف بين الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان عادل إمام، بسبب مسلسل "رأفت الهجان"، الذي كان مقرراً أن يقوم ببطولته الزعيم.

وقال الشناوي، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، على أدى القنوات المصرية، إن عادل إمام كان سيؤدي دور البطولة في المسلسل، لكنه اعترض على مسألة عرض المسلسل بطريقة "فلاش باك"، وحينها عرض الدور على محمود عبد العزيز، فوافق. بحسب روسيا اليوم.

وأضاف الناقد الفني، أن الزعيم تضايق من قبول محمود عبد العزيز للدور، وحينها حدث تراشق بينهما في الصحافة.

وأكد أن الفنان محمود عبد العزيز قدم دورا وطنيا كبيرا في مسلسل رأفت الهجان، ولأول مرة في تاريخ المخابرات العامة، تصدر نعيا لفنان، وهو محمود عبد العزيز.

ومرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمود عبد العزيز، الذي غادر دنيانا في 12 نوفمبر عام 2016

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