بريطانيا .. اتهام ممرضة بقتل ثمانية مواليد جدد

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت ممرّضة في مستشفى تشيستر في غرب إنجلترا ووجّهت إليها تهمة ارتكاب ثماني جرائم قتل وعشر محاولات قتل لرضّع، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية في بيان.

وجاء في البيان بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن «مكتب المدعي العام أجاز لشرطة تشيشير توجيه تهمة القتل إلى إحدى العاملات في القطاع الصحي في سياق تحقيق جار حول وفاة عدد من الرضّع» في قسم المواليد الجدد في مستشفى تشيستر، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واتُّهمت لوسي ليتبي، وهي ممرّضة في الثلاثين من العمر، بارتكاب ثماني جرائم قتل وعشر محاولات قتل «خلال الفترة الممتدّة من يونيو (حزيران) 2015 إلى يونيو 2016»، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وكانت الشرطة قد أوقفت الممرّضة في 2018 و2019 وتعرّضت الممرّضة «للتوقيف مجدّداً في العاشر من نوفمبر مع توجيه التهم إليها»، على أن تمثل الخميس أمام القضاء.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز