إخلاء سبيل المتهم بواقعة "سيدة الزحف" في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة في مصر بإخلاء سبيل نجل السيدة المسنة صاحبة واقعة الإهانة على يد ابنها بقرية كفر أبو نجم مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية في مصر، المعروفة إعلامياً بـ"سيدة الزحف".

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها نشره موقع "اليوم السابع"، أنها باشرت تحقيقاتها لكشف حقيقة المقطع المتداول بإساءة نجل سيدة مُسنَّة إليها.

وقالت إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداولاً واسعاً لمقطع يُظهر سيدة مسنة كأنها تُجبَر على الزحف على أدراج عقار، واتهام نجلها بإجبارها على ذلك وإساءته إليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بسرعة التحقيق لكشف حقيقة الواقعة.

وأكدت النيابة أن التحقيقات الأولية تمكنت من تحديد السيدة ونجلها، وتم استدعاؤهم لسؤالهما، فنفت السيدة اتهام نجلها بأيِّ اتهام، مؤكدةً حُسنَ رعايته لها وإحسانَه إليها وإقامتَها معه منذ 25 عاماً.

وأوضحت السيدة أن المقطع صوَّره نجلُها لها في غضون سبتمبر عام 2019 خلال محاولتها بإرادتها الانتقال إلى وحدة سكنية أخرى بذات العقار، ليرسله إلى شقيقته المقيمة خارج البلاد لتطمئن على حالتها.

وأكد الابن الأقوال ذاتها منكراً ما نُسب إليه من اتهام، نافياً علمه بشخص من نشر المقطع، فأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

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