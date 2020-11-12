القضاء المصري يرفض دعوى ضد الفنان أحمد الفيشاوي

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض القضاء المصري، اليوم، دعوى المطالبة بالمصاريف الدراسية التي تقدمت بها لينا، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

واقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها محامي الفيشاوي، بحسب موقع "إعلام دوت كوم"، كصدور حكم سابق من المحكمة بأن الأب غير ملزم بهذا النوع من التعليم الذي يخالف الدين الإسلامي، لأنها مدرسة تعلم فنون الرقص.

كما رأت المحكمة أن رفع الدعوى تم من غير ذي صفة، لأن الجدة للأم التي صدر لها حكم بضم الصغيرة في مصر لم تنفذه ولم تحصل على حكم بالولاية التعليمية، إضافة إلى امتناع الجدة عمداً عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر للأب برؤية ابنته.

يُذكر أن محكمة الأسرة في مصر قضت أخيراً بزيادة مصروفات النفقة الخاصة بلينا إلى 20 ألف جنيه، لكنَّ محامي لينا ووالدتها هند الحناوي، شعبان سعيد، رأى أن المبلغ العادل هو 10 آلاف جنيه إسترليني شهرياً.

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