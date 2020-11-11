في سوريا.. سقف فندق أثري يقتل أحد النزلاء!

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي نزيل أحد الفنادق الأثرية في مدينة حلب السورية، مصرعه على الفور جراء انهيار السقف عليه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أحد نزلاء الفندق الواقع في منطقة باب الفرج وسط مدينة حلب توفي يوم الخميس الماضي نتيجة سقوط سقف الغرفة عليه، حيث توجهت فرق الإسعاف إلى مكان الحادثة على الفور، وتم نقله إلى الطبابة الشرعية.

ونقل عن مسؤول محلي قوله إن الانهيار سببه الأمطار التي تسربت داخل السقف القديم ذي النموذج الفرنسي والمهترئة مكوناته.

وأشار المسؤول إلى أن الفندق بناء أثري لا يشكل أي خطورة على الشارع الرئيسي ولم تظهر أي حالات تشقق على واجهته الخارجية. مشيراً إلى أنه لدى الكشف عليه من قبل لجنة السلامة العامة بالمحافظة تبين أن سقفه مبني بطريقة الغمس المكونة من أتربة وحجارة وبيتون ولا يحوي حديداً مسلحاً وعليه حمولات كبيرة ويعاني من تشققات أدت لتسرب مياه الأمطار وحدوث الانهيار على النزيل ووفاته.

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