بعد إصابتها بكورونا.. الفنانة بسمة تكشف عن تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية بسمة عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدةً شفاءها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت بسمة، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام": "الحمد لله النتيجة اتحولت لسلبية، ألف شكر لك يا رب، شكراً جزيلاً لكل الناس اللي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية حب ومساندة كبيرة جداً"، مرفقةً صورة لنتيجة التحليل.

ووجهت بسمة شكراً خاصاً إلى والدتها الباحثة الحقوقية نولة درويش التي ساندتها في تلك الأزمة قائلةً: "لكن أكبر شكر لأني الحبيبة نولة درويش اللي شالتني وشالت بيتي وبنتي على راسها من أول يوم لحد هذه اللحظة، يا رب اكتب الشفاء لكل مريض، وهون علينا جميعاً الحمد لله".

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