فنان مصري مشهور يعلن وفاة شقيقته وهي على قيد الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار الفنان الشعبي المصري عبدالباسط حمودة حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عن وفاة شقيقته شادية.

وقال عبد الباسط إن شقيقته توفيت في أحد مستشفيات الصدر في العباسية.

لكن المفاجأة هي أن أبناء شقيقته أعلنوا أن والدتهم على قيد الحياة، متهمين خالهم بالتدليس.

وكشف الفنان عبدالباسط حمودة عن حقيقة خبر وفاة أخته عقب نشر صورة له في المقابر مرتديا ملابس باللون الأصفر، معلقا "دي أختي في الله، وزي أختي بالظبط.. بس أختي شقيقتي عايشة ربنا يباركلي فيها".

وأكد «حمودة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لم يقصد بقول "التي توفيت أخته" شقيقته الكبيرة، ولكن البعض فهم قصده خطأ، معقبا "المسلمين كلهم أخوات طبعا". بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتابع الفنان عبدالباسط حمودة، أن الجميع يعلم السيدة المتوفاة التي قال عنها أنها مثل أخته، والجميع يحبونها، مشيرا إلى أن زوجها قبل وفاته قال له "خلي بالك من أختك بعد ما أموت".

وأوضح عبدالباسط حمودة، أن أخته التي ظهرت عقب تصريحاته بوفاتها هي شقيقته الأكبر منه، ولم يقصد قول شيء عنها مثل ذلك، ولكن الجميع لم يتفهم قصده.

وعلق على قول أخته بأنه لم يعد يسأل عنها منذ فترة، قائلا "هذه مشاكل عائلية، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها من وسائل الإعلام أو غيره".

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