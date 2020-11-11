أول ظهور للفنانة المصرية آثار الحكيم بعد غياب طويل

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الممثلة المصرية ​سهر الصايغ​ صورة لها برفقة الممثلة المصرية ​آثار الحكيم​ الغائبة عن الجمهور منذ فترة طويلة.

وشاركت الفنانة سهر الصايغ جمهورها بصورة تجمعها مع الفنانة الكبيرة آثار الحكيم والفنان سامح حسين، خلال عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي. وجاء ذلك عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

وعلّقت سهر على الصورة بالقول: "نورتنا وشرفتنا أمس النجمه آثار الحكيم مسرحيه المتفائل على المسرح القومي".

وتعتبر الصورة أحدث ظهور للفنانة آثار الحكيم بعد غيام دام سنوات عن الساحة الفنية والإعلامية. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وبدت الحكيم في الصورة بملامح مختلفة تمامًا عن التي اعتاد الجمهور على رؤيتها.

آثار الحكيم ممثلة مصرية من مواليد 24 أغسطس 195، حازت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة.

وعملت في المجال الفني منذ منتصف السبعينات، لكنها نالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينات، ومن أشهر أفلامها: "النمر والأنثى، طائر على الطريق، الحب فوق هضبة الهرم، بطل من ورق"، وبعد فترة كرست مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، من أهم مسلسلاتها: "زيزينيا، ليالي الحلمية، الفرار من الحب، قناديل البحر، فريسكا"، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "الوتر المشدود" في عام 2009.

واختفت الفنانة آثار الحكيم عن الظهور في الإعلام منذ 10 سنوات تقريبا بعد إعلان اعتزالها.

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