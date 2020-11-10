«06 مول» يستضيف النسخة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف «06 مول» التابع لمجموعة «ألف» في إمارة الشارقة، النسخة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام، التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون، في الفترة بين 14 و21 نوفمبر الجاري.

حيث سيكون الجمهور وعشّاق الأفلام المحلية والعالمية على موعد مع تشكيلة متنوعة من أهم الأفلام الوثائقية والتجريبية والروائية لصانعي الأفلام من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، والتي سيتم عرضها على شاشات عرض سينما سيتي في «06 مول»، الذي يضم أكبر شاشة «آي ماكس».

وبالمناسبة قال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: يسعدنا استضافة أفلام النسخة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام في «06 مول»، والتي نؤكد من خلالها أهمية التعاون والعمل المشترك مع جميع المؤسسات والهيئات والجهات لتحقيق أعلى مستويات التميّز والنجاح على كل الصعد.

ولفت إلى أهمية الجهود التي تبذلها مؤسسة الشارقة للفنون في فتح آفاق واسعة في عالم السينما والأفلام، وتشجيع ودعم الطاقات السينمائية المحلية والعالمية، بما يشكل قيمة مضافة لمكانة الشارقة في عالم الثقافة والفن والإبداع.

وأشار عطايا إلى أن منصة الشارقة للأفلام منذ انطلاقها في عام 2018، وهي تحتضن صنّاع الأفلام المحترفين والناشئين، وتوفر لهم كل أشكال التحفيز والدعم المادي والمعنوي، وتعتبر محطة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف بين المشاركين، على اختلاف مناهجهم وتجاربهم وثقافاتهم، ما جعلها جسراً لوصول أعمالهم لجمهور واسع حول العالم.

وتابع: يشكل مجمّع سينما سيتي «آي ماكس» بإمكاناته المذهلة وما يحتويه من 8 شاشات عرض، وأكبر شاشة سينما في الدولة، أداة جذب لروّاد السينما، ما يسهم في إنجاح وتميّز هذا الحدث الكبير، وإقبال عشّاق السينما للاستمتاع بمشاهدة أفلام النسخة الثالثة لمنصة الشارقة للفنون.

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