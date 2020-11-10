استخراج 230 مسماراً من بطن مريض بالسعودية
أنقذ فريق طبي في مستشفى شرق جدة السعودية مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير حياة مريض نفسي، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج 230 مسماراً وقطعاً من الزجاج من بطنه.
وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية كان يعاني المريض من آلام وانتفاخ في البطن وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير " داخل معدة المريض " وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.
وأوضح الفريق الطبي، أن حالة المريض مستقرة وهو حالياً تحت العلاج النفسي.
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