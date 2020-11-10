في ذكرى ميلاد صباح.. تفاصيل مثيرة لمسيرة أسطورة الزمن الجميل

المصدر: البيان الإلكتروني

تحل اليوم 10 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية صباح التي تعد واحدة من رائدات التمثيل والغناء والاستعراض، وأهم أيقونات الموضة فى تاريخ الفن العربى.

وفيما يلي نستعرض أبرز المحطات من حياة الشحرورة، وفق ما أوردته "مجلة هي".

صباح من مواليد 10 نوفمبر عام 1927 حسب التسجيل الرسمى وإن كانت بعض التقديرات تؤكد أنها ولدت قبل هذا التاريخ بسنوات طويلة.

اسمها الحقيقي هو "جانيت فغالي" وهو الاسم الذي بدأت به حياتها الفنية في لبنان، لفتت صباح انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر التي اصطحبتها إلى مصر برفقه والدها ووالدتها، ومن هناك بدأ صيت الشابة الصغيرة الشقراء يلمع في عالم التمثيل والغناء.

تملك صباح رصيد 85 فيلما بين مصري ولبناني، و27 مسرحية لبنانية ومايزيد عن 4000 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، وتعتبر ثاني فنانة عربية بعد أم كلثوم في أواخر الستينات تغني على مسرح الأولمبيا في باريس مع فرقة روميو لحود الاستعراضية وذلك في منتصف سبعينيات القرن العشرين.

كما وقفت على مسارح عالمية أخرى كـأرناغري في نيويورك ودار الأوبرا في سيدني، وقصر الفنون في بلجيكا وقاعة ألبرت هول بلندن، وكذلك على مسارح لاس فيغاس وغيرها.

وفي عام 2014 تقرر ضم اسم الشحرورة صباح لـموسوعة غينيس باعتبارها أكثر فنانة أعطت في الفن، بعدما بلغت عدد أغنياتها ما يزيد عن 4000 أغنية مع 85 فيلما و27 مسرحية وعشرات آلاف المقابلات التلفزيونية والإذاعية وهو رقم لم تحققه أى فنانة أخرى في العالم كله.

أسرار ومآسي متعددة تخللت حياة الفنانة الراحلة اللبنانية صباح، ومن بينها مقتل والدتها "منيرة سمعان" على يد شقيقها "أنطوان فغالي" بسبب اتهامه لها بخيانة والده وفق ما تناقلت الصحف اللبنانية والمصرية قبل نحو أكثر من 70 عاما، ولم تعلم الشحرورة صباح حينها بوفاة والدتها وبالجريمة التي ارتكبها شقيقها انطوان فغالي إلا بعد مضي شهرين حيث كانت تتواجد في القاهرة وحرص زوجها الأول اللبناني نجيب شماس على إخفاء الخبر عنها بكافة الوسائل، تقريبا إلى ان اضطر لإخبارها بالحقيقة عندما سافرت لرؤية والدتها، فانهارت حينها من الصدمة.

اشتهرت "الشحرورة" بكثرة زيجاتها، إذ وصل عدد أزواجها إلى حوالي تسعةوفي أكثر من حديث صحافي لها، قالت #صباح أن أغلبية أزواجها كانوا يستغلون شهرتها وثروتها لمصالحهم، قائلة أنهم يسمونها "مدام بنك" لأنها تنفق المال من غير تفكير على من تحب.

ولصباح من زيجاتها ابن وابنة هما الدكتور صباح نجيب شماس، وهويدا أنور منسي.

اشتهرت الشحرورة بحبها للجمال وللأزياء طوال مسيرتها الفنية، حتى انها صرحت قبل وفاتها: "أتمنى أنني إذا خسرت ثروتي ألا أخسر جمالي وأناقتي".

توفيت صباح في 26 نوفمبر عام 2014 لمعاناتها من أمراض الشيخوخة، بعد مشوار فني حافل وتاريخ طويل من محبة جمهورها.

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