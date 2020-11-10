خادمة آسيوية تموت هرساً داخل حاوية قمامة في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تكن تعلم تلك الخادمة التي انتهت حياتها بمصير مأساوي أن هروبها من بيت مخدومها واختبائها داخل حاوية قمامة سيكتب آخر فصول حياتها.

وفي التفاصيل أفاد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بعثور عمال تابعين لأمانة عمان أثناء قيامهم بعملهم بتفريغ إحدى حاويات القمامة على جثة لفتاة من جنسية آسيوية.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريقاً من البحث الجنائي تولى التحقيق في الحادثة حيث تبين لهم أن تلك الفتاة خرجت من المنزل الذي تعمل به، حيث قام أصحاب المنزل بالبحث عنها دون جدوى، وبعمل مسح للمنطقة عثر على إحدى كاميرات المراقبة التي بينت قيام المتوفاة بعد هروبها من المنزل بالاختباء داخل حاوية القمامة.

وأكد الناطق الإعلامي عدم وجود اية شبهة جنائية في الحادثة وان وفاتها بحسب التقرير الطبي الشرعي يعود لسقوطها داخل الحاوية وما زال التحقيق جارياً.

وحذرت المديرية من نشر وتداول صور الفتاة التي عُثر عليها داخل حاوية للقمامة وتحت طائلة المسائلة القانونية لما فيه من مخالفة للقوانين وحقوق المتوفاة.

موكدة أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ستتابع كل من يقوم بنشر تلك الصور وستتخذ الاجراءات القانونية بحقه.

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