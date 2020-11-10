حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري أحمد كمال، الزوج السابق للفنانة المصرية عبلة كامل حقيقة الحالة الصحية للنجمة.

ونفى كمال ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة بمرض السرطان.

وكتب "كمال" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

وكانت أنباء ترددت عن مواقع التواصل الإجتماعي عن أصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل بمرض السرطان، وهو ما نفاه الفنان أحمد كمال.

وكان آخر أعمال الفنانة الكبيرة مسلسل "سلسال الدم" منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولي.

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