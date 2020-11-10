بالفيديو..طفل يمني يشعل مواقع التواصل بعد تقليده لهجة وحركات ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر مقطع فيديو لطفل يمني يعيش في الولايات المتحدة يقلد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحاز على ملايين المشاهدات.

وشوهد أيمن الحنشلي (13 عاما) وهو يشير بيديه بانفعال مقلداً بعض عبارات ترامب الأكثر شيوعا، قائلا: "لدي الملايين، ملايين الدولارات، المليارات".

وقال فضل الحنشلي والد أيمن، إن ابنه لديه موهبة في تقليد الآخرين، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "ابني موهوب. يحب تحميل مقاطع فيديو له على قناته على اليوتيوب".

وأشار إلى أن ابنه انتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنه يحلم بمقابلة الرئيس المنتخب جو بايدن.

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