بالفيديو.. سقطت الطائرة وتحطمت فأنقذوا "قلب" الرجل!

المصدر: البيان الإلكتروني

في مشهد يحبس الأنفاس، تحطمت طائرة مروحية على سطح مستشفى شرق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، كانت تنقل قلباً متبرع به لأحد المرضى.

ونجا ركاب الطائرة الثلاثة الذين كانوا على متنها، ولم يتعرضوا لإصابات بالغة، وأنجزت عملية زراعة القلب بنجاح للمريض، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو رجال إطفاء وإنقاذ عقب سقوط المروحية على سطح مستشفى "كيك" في بويل هايتس، هذا إلى جانب فريق يحمل قلبا متبرعا به.

ووفق شهود عيان، فإن الطائرة لم تنجح في الهبوط على سطح المستشفى بشكل صحيح، وهو ما جعلها تصطدم بالسياج من جانبها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمال الإنقاذ سارعوا إلى إخراج القلب من المروحية عقب سقوطها، وتمكنوا من تسليم العضو إلى عامل طبي، اندفع بسرعة متجها لداخل المستشفى، إلا أنه تعثر بحطام المروحية، الأمر الذي تسبب بسقوط القلب دون تعرضه لأي ضرر.

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