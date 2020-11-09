وفاة مقدم البرامج الأمريكي الشهير أليكس تريبيك

المصدر: أ ف ب

توفي أليكس تريبيك، أحد أشهر مقدمي البرامج التلفزيونية في الولايات المتحدة خلال العقود الماضية المعروف خصوصا ببرنامجه "جيبردي!"، الأحد عن عمر يناهز ثمانين عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

وأعلنت وفاته عبر صفحة برنامج "جيبردي!" على تويتر، في تغريدة جاء فيها أن تريبيك "توفي بسلام في منزله في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، محاطا بالعائلة والأصدقاء". وختمت التغريدة "شكرا أليكس".

وقدّم تريبيك الذي نال الجنسية الأمريكية سنة 1998، برنامج "جيبردي!" عبر قنوات مختلفة بينها "إيه بي سي" منذ العام 1984.

ورغم معركته العلنية ضد السرطان لما يقرب من عامين، استمر مقدم البرامج الكندي الأمريكي في تسجيل برنامجه حتى وقت قريب مضى.

ووجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رسالة تعزية عبر تويتر لأسرة تريبيك المولودة في كندا.

وقال "لقد فقدنا أيقونة"، مضيفا "في كل ليلة تقريبا لأكثر من ثلاثة عقود، كان أليكس تريبيك يقدّم الترفيه والتثقيف للملايين حول العالم".

كذلك وصف بوب إيغر، المدير التنفيذي لشركة والت ديزني التي تتبع لها "إيه بي سي"، تريبيك في بيان الأحد بأنه "صديق وزميل وأيقونة".

وقدّم تريبيك خلال العقود الماضية برامج ألعاب عدة، لكن برنامج "جيبردي!" كان بوابته إلى الشهرة الواسعة على التلفزيون.

ويشيد محبّو البرنامج بذكاء مقدمه وروح الفكاهة لديه، وهو ما أكسبه ولاء ملايين المشاهدين.

كذلك حصل تريبيك على جوائز كثيرة، بينها جائزة "إيمي" خمس مرات. كما كانت لديه نجمة في رصيف المشاهير في هوليوود.

وبات من وجوه الثقافة الشعبية الأمريكية في العقود الماضية لدرجة أنه ظهر، بنفسه أو من طريق مقلدين له، في أفلام وبرامج تلفزيونية كثيرة.

ولد المقدم، واسمه الكامل جورج ألكسندر تريبيك، في 22 يوليو 1940 في سودبوري بمقاطعة أونتاريو الكندية. وكان والده مهاجرا أوكرانيا ووالدته كندية تتحدث الفرنسية.

وبعد تجارب تلفزيونية عدة في كندا، انتقل تريبيك إلى الولايات المتحدة سنة 1973 لتقديم برنامج ألعاب على "إن بي سي"، لتكرّ سبحة البرامج إلى أن استقر عليه الخيار لتقديم "جيبردي!" سنة 1984 بعدما رفض مقدمه الأول آرت فليمنغ الاستمرار في المهمة.

وبحسب مجلة "فراييتي"، يحمل تريبيك الرقم القياسي لأكبر عدد حلقات من برامج ألعاب للمقدم نفسه، مع 6829 حلقة.

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