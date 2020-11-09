إصابة الفنان المصري فايق عزب بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الفنان المصري فايق عزب بفيروس كورونا ويخضع للعزل الصحي في مستشفى العجوزة.

وكشفت السيدة نادية زوجة الفنان ، إن زوجها مصاب بفيروس كورونا وليس فيروس المارسا كما ذكر الناقد السينمائى مجدى الطيب، وهو يخضع حاليًا للعلاج داخل المستشفى.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن نادية قولها : زوجي أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام تقريبًا وهو خاضع للعزل الصحى فى مستشفى العجوزة التي تتواجد بها الفنانة نشوى مصطفى أيضًا، ويتلقى العلاج.

وأضافت أن زوجها كان يخضع للعلاج الطبيعي منذ فترة بعد ضغط الغضروف على النخاع الشوكي، حتى أصيب بفيروس كورونا ولا نعلم من الذهاب للمستشفيات أم من الزيارات التي تزوره، ولكن وزارة الصحة لديها اهتمام كبير ووضعته بالرعاية المركزة ووفرت مرافق من داخل المستشفى معه.

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