شقيقة نشوى مصطفى تكشف تفاصيل حالتها الصحية‬

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت نيفين مصطفى، شقيقة الفنانة المصرية نشوى مصطفى، أن الحالة الصحية لشقيقتها بدأت في الاستقرار، موضحة أن نسبة الأكسجين بالدم تم ضبطها، وإن كانت مازالت تعاني من إصابتها بكورونا، وتعالج حاليا بأحد المستشفيات.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، نفت الشائعات التي انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت الفنانة بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، كشفت منذ عدة أيام مستجدات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة معاناتها من ألم شديد جراء الإصابة.

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