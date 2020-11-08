بالفيديو.. إخراج سمكة حية من جوف صياد بعد أن علقت بقصباته الهوائية

المصدر: البيان الإلكتروني

في سابقة هي الأولى من نوعها، أنقذ طبيب بمستشفى بني سويف التخصصي، بمصر، حياة صياد، حيث استخرج «سمكة» استقرت في القصبة الهوائية، وفقاً لـ "المصري اليوم".

وأفاد الطبيب مايكل إبراهيم، نائب جراحة تجميل بالمستشفى، بأنه أثناء عمله بقسم الاستقبال بالمستشفى وصل مريض عن طريق الإسعاف يدعى «داهش م .أ»، صياد، لديه ضيق تنفس، وبسؤال أقارب المريض قالوا إنه ابتلع سمكة حية، مشيرا إلى أنها توقفت في مدخل القصبة الهوائية وتم إجراء جراحة منظار لمدة 7 دقائق وتم استخراج السمكة حية تتحرك.

وتم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة، وأضاف أن ذوي المريض أكدوا أن الصياد كان في مياه النيل يقوم بالصيد وكان يمسك السمكة بفمه أثناء الصيد وشاهد سمكة أخرى وأثناء التقاطها بيده ابتلع السمكة الأخرى.

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