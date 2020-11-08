سعودي يقف مذهولاً أمام سيارته كيف انشطرت إلى نصفين جراء الحادث!

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودية إن غرفة العمليات في العاصمة المقدسة مكة تلقت بلاغاً عصر يوم أمس السبت، يفيد بوقوع حادثة سير على الطريق الدائري الثالث أمام حي النكاسة، وانشطار السيارة إلى نصفين جراء الحادث المروري.

وأوضحت الهيئة إن فرقها الإسعافية المتخصصة توجهت على الفور إلى موقع الحادثة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة بمكة عبدالعزيز بادومان أنه تبين انشطار السيارة إلى قسمين، ووجود إصابة متوسطة الخطورة للسائق الذي تم إسعافه في الموقع ونقله إلى مستشفى النور التخصصي لاستكمال العلاج.

وباشرت الحادثة دوريات مرور العاصمة المقدسة، التي قامت بسحب أجزاء السيارة خارج الطريق لتسهيل حركة المرور.

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