وفاة الفنان الكويتي عامر الحزيمي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، أمس، الفنان الكويتي عامر الحزيمي، الشهير بـ"موضي علف"، عن عمر ناهز الـ60 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن وفاة الحزيمي كانت إثر سكتة قلبية مفاجئة، حيث جرى نقله إلى المستشفى ثم فارق الحياة هناك.

ونعى عدد من نجوم الفن الكويتيين الراحل، بينهم الفنانة شيماء سبت، التي كتبت بحسابها على "إنستغرام": "فاجعة خبر وفاة الأخ والصديق الفنان الكويتي عامر الحزيمي. من أشهر أدواره شخصية موضي علف في مسلسل الحيالة.. تعازينا القلبية لأسرته الكريمة ولكل محبينه".

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