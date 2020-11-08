هجوم على متحدث وزارة الصحة في مصر بعد حضوره مهرجان الإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقد إعلاميون مصريون أداء المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد بعد حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وكان أبرز من شنوا هجوماً حاداً على مجاهد، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور المصرية، الدكتور محمد الباز، بعد دفاعه، أمس، عن مهرجان الجونة، أثناء وجوده في مهرجان الإسكندرية، بتصريحه بأن أي إصابات في المهرجانات سببها الأول المواطن.

وقال الباز، في برنامجه المذاع على فضائية "النهار"، موجهاً حديثه إلى متحدث الصحة: "انت رايح ليه طالما مسؤولية المواطن؟ انت رايح المهرجانات تتفسح وسايب شغلك".

وأضاف: "الكلام ده تهريج، زي ما بطالب المواطن إنه يلتزم، بطالب المسؤول ما يهرجش".

وأشار إلى أنه لو أخطأ المسؤول يجب عليه أن يعترف بخطئه، ولا يعطي تقارير بأن كل الأمور تسير على ما يرام.

وذكر أن ظهور خالد مجاهد في مهرجان الإسكندرية في حد ذاته مؤشر خطر، لأنه عاد من الجونة بـ37 إصابة بين الفنانين، ولا ندري ماذا يحدث في هذا المهرجان.

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