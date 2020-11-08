الفنان آسر ياسين يكشف حقيقة إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري آسر ياسين حقيقة إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، موضحاً أنه أصيب بنزلة برد من أيام وأجرى فحصاً احتياطياً.

وتداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بإصابة ياسين بالوباء، لاسيما فور عودته من مهرجان الجونة السينمائي الذي أصيب العديد من الفنانين فيه بالفيروس.

وذكرت صحيفة "الدستور" أنها تواصلت مع آسر ياسين، الذي نفى تلك الأخبار، قائلاً: "الحمد لله هو شوية برد بس احتياطي عملت المسحة، وإن شاء الله النتيجة تبقى تمام".

يُذكر أن الفنان آسر ياسين شارك بوصفه عضو لجنة تحكيم في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة التي انتهت أخيراً.

وكان عدد من الفنانين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من المهرجان مباشرة، أبرزهم زينب غريب، وبسمة، وسترة عبد الرحمن، ومطرب الراب ويجز، والإستايسلت ريم العدل.

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