مهرجان الإسكندرية السينمائي يلغي افتتاح الدورة 36

المصدر: (رويترز)

قبل ساعات من انطلاقه ألغى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حفل الافتتاح الذي كان مقررا اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحافظة المطلة على البحر المتوسط.

وقال المهرجان في بيان "نظرا للظروف المناخية الطارئة التي تمر بها محافظة الإسكندرية، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي بدء فعاليات المهرجان في موعدها غدا بالعروض وندوات المكرمين وإلغاء احتفالية الافتتاح".

وتتعرض السواحل الشمالية المصرية حاليا لموجة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع توقع استمرارها لأربعة أيام قادمة بحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكان المهرجان يقام عادة كل عام في سبتمبر أو أكتوبر لكن جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم دفعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، المنظمة للمهرجان، إلى إرجاء دورته السادسة والثلاثين إلى نوفمبر تشرين الثاني.

كما قلص المهرجان مسابقاته لتقتصر على اثنتين فقط، واحدة للأفلام الطويلة وتضم 12 فيلما، وأخرى للأفلام القصيرة وتضم 20 فيلما بجانب المسابقة السنوية لكتابة السيناريو والتي تحمل اسم ممدوح الليثي.

وجاءت الأفلام المشاركة من أكثر من 20 دولة منها اليونان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان.

وكان من المقرر عرض الفيلم المصري (قابل للكسر) من تأليف وإخراج أحمد رشوان وبطولة حنان مطاوع في الافتتاح.

ويكرم المهرجان هذا العام ثلاثة من صناع ونجوم السينما المصرية هم الممثل صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد. كما يحتفل بمئوية ميلاد كل من المخرج الإيطالي فيديريكو فليني (1920-1993) والممثل المصري فريد شوقي (1920-1998) ومدير التصوير المصري عبد العزيز فهمي (1920-1988).

وقالت إدارة المهرجان في البيان إنه بسبب إلغاء حفل الافتتاح فقد قررت "تكريم النجوم أثناء ندواتهم" التي تقام ضمن برنامج أنشطة الدورة الممتدة حتى الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

ويصدر المهرجان كتابا عن كل مكرم إضافة إلى كتاب عن عزت العلايلي الذي تحمل هذه الدورة اسمه ضمن تسعة مطبوعات سيصدرها هذا العام.

ومهرجان الإسكندرية السينمائي هو الثاني الذي يقام في مصر عقب مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي بعد توقف للأنشطة والتجمعات الجماهيرية استمر عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا.

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