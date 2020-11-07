بومة تحمي صغارها بطريقة مثيرة للإعجاب

المصدر: البيان الإلكتروني

تلجأ العديد من الحيوانات إلى مختلفة للاختفاء والتمويه وذلك إما لتناول الطعام أو الهروب من مفترسيها، وتستخدم حيلاً وأساليب غريبة، ورصدت كاميرا هاوى بومة تمتزج بشكل مثالي في شجرة لإخفاء أولادها من البوم الصغير.

وقالت جريدة الديلى ميل البريطانية بحسب صحيفة اليوم السابع: التقطت تلك الصورة للطائر الذكي مختبئا في داخل الشجرة في الغابة بمتنزة نوردهوك كومون بكيب تاون في جنوب إفريقيا، وظهرت البومتان الصغيرتان اللتان يبلغان من العمر حوالي أسبوعين وهما يحدقان من وراء أمهم.



ويتابع روب موسلي ، 57 عامًا ، البوم منذ أسابيع لكنه يعترف بأنه يظل يكافح لاكتشافهم بفضل تمويههم المذهل قائلاً: 'لقد كانوا يجثمون في حديقة بالقرب من العامة لكنهم اختفوا".

وأضاف:"كنت أظن أنهم قد يكونون يعششون وكنت أحاول قدر ما أستطيع ، لم أجدهم ولم أدرك مكان وجودها إلا عندما اكتشفهم أحد الأصدقاء في مكان قريب، إنها ليست مموهة بشكل رائع فحسب ، بل كانت مخبأة في مؤخرة العش مباشرة".

وتابع : "ما لم تكن تعرف مكانهم ، يكاد يكون من المستحيل رؤيتهم ، خاصة بالعين المجردة"

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